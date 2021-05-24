В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 

Москва, 24 мая. Россия не требует от Литвы «присяги на верность», но для нормализации отношений Вильнюс должен сделать первый шаг, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Комментируя дипломатическое обострение между Москвой и Вильнюсом, парламентарий в беседе с Baltnews подчеркнул, что в отношениях между странами в ближайшем будущем ничего не изменится, если власти Литвы сами не предпримут какие-нибудь шаги в этом направлении.

«И тут много не надо. Мы не требуем от Литвы никаких присяг на верность и мы не требуем от них каких-то уверений в хорошем к нам отношении. Мы хотим просто нормализовать эти отношения и просто перестать использовать риторику, которая сегодня есть», — уточнил Морозов.

По словам депутата, для потепления двусторонних отношений достаточно будет, если Вильнюс перестанет громче всех кричать о «российской агрессии». Однако, предположил Морозов, это, скорее всего, произойдет только тогда, «когда повзрослеет следующее поколение литовских политиков».

Россия сегодня ничего не может изменить, поскольку позиция руководства Литвы продиктована не реакцией на какие-либо действия Москвы, а теми, «кто сегодня патронирует Литву из Европы, из-за океана», добавил политик.

«И Литва сегодня просто мечется между вот этой политической и экономической поддержкой и добрыми отношениями с Россией. Выбирает первое», — резюмировал Морозов.

В конце апреля Литва объявила о высылке двух сотрудников российского посольства из страны. Главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите уточнила, что страна полностью поддерживает усилия Чехии по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны — члена НАТО.

Вскоре в МИД РФ заявили, что Россия в ответ высылает двух сотрудников посольства Литвы и по одному из дипмиссий Латвии и Эстонии, которые должны покинуть территорию государства в семидневный срок.