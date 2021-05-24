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22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
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Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
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Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
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Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
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Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
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Политика
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В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 

Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
ТАСС  /  Гердо Владимир

Москва, 24 мая. Россия не требует от Литвы «присяги на верность», но для нормализации отношений Вильнюс должен сделать первый шаг, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Комментируя дипломатическое обострение между Москвой и Вильнюсом, парламентарий в беседе с Baltnews подчеркнул, что в отношениях между странами в ближайшем будущем ничего не изменится, если власти Литвы сами не предпримут какие-нибудь шаги в этом направлении.

«И тут много не надо. Мы не требуем от Литвы никаких присяг на верность и мы не требуем от них каких-то уверений в хорошем к нам отношении. Мы хотим просто нормализовать эти отношения и просто перестать использовать риторику, которая сегодня есть», — уточнил Морозов.

По словам депутата, для потепления двусторонних отношений достаточно будет, если Вильнюс перестанет громче всех кричать о «российской агрессии». Однако, предположил Морозов, это, скорее всего, произойдет только тогда, «когда повзрослеет следующее поколение литовских политиков».

Россия сегодня ничего не может изменить, поскольку позиция руководства Литвы продиктована не реакцией на какие-либо действия Москвы, а теми, «кто сегодня патронирует Литву из Европы, из-за океана», добавил политик.

«И Литва сегодня просто мечется между вот этой политической и экономической поддержкой и добрыми отношениями с Россией. Выбирает первое», — резюмировал Морозов.

В конце апреля Литва объявила о высылке двух сотрудников российского посольства из страны. Главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите уточнила, что страна полностью поддерживает усилия Чехии по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны — члена НАТО.

Вскоре в МИД РФ заявили, что Россия в ответ высылает двух сотрудников посольства Литвы и по одному из дипмиссий Латвии и Эстонии, которые должны покинуть территорию государства в семидневный срок.

литва госдума рф морозов дипломатический скандал
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