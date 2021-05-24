Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ

Санта-Барбара, 24 мая. Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри разочарован жизнью в Калифорнии, считает журналист Дункан Ларкомб, несмотря на то, что герцог Сассекский утверждает обратное.
Принц Гарри доказал свою любовь к 39-летней жене Меган Маркл, переехав вместе с ней жить в США. Его поступок привел к разладу в королевской семье, но младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы говорит, что счастлив, так как ничего в Соединенных Штатах не напоминает ему о потере матери.
Однако Ларкомб заявил, что принц Гарри разочарован своей жизнью. Поведение принца указывает на то, что он находится в глубочайшем отчаянии. Если бы герцог Сассекский чувствовал себя по-настоящему счастливым, то он бы не делал публичных откровений со скандальными обвинениями в адрес семьи, заявил корреспондент в эфире talkRADIO.
У его жены есть все, что она хотела, но сам Гарри лишился всего и «дает волю эмоциям каждый день». Журналист посоветовал паре прекратить проводить сеансы терапии на публике.
Королева Елизавета II продолжает общаться с Гарри, она даже простила ему и Меган нашумевшее интервью с Опрой, так как хочет иметь возможность видеться с правнуком Арчи. А вот с будущей внучкой ей вряд ли удастся увидеться в ближайшее время, и монарха это очень расстраивает. Гарри с супругой не планировали привозить дочь в Великобританию.
Недавно принц Гарри едко высказался о своей семье. Он сожалеет, что не смог защитить мать своего ребенка от нападок в Букингемском дворце.