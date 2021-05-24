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22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
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Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
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Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
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21:11
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Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ

Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
Global Look Press  /  Dave Warren

Санта-Барбара, 24 мая. Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри разочарован жизнью в Калифорнии, считает журналист Дункан Ларкомб, несмотря на то, что герцог Сассекский утверждает обратное.

Принц Гарри доказал свою любовь к 39-летней жене Меган Маркл, переехав вместе с ней жить в США. Его поступок привел к разладу в королевской семье, но младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы говорит, что счастлив, так как ничего в Соединенных Штатах не напоминает ему о потере матери.

Однако Ларкомб заявил, что принц Гарри разочарован своей жизнью. Поведение принца указывает на то, что он находится в глубочайшем отчаянии. Если бы герцог Сассекский чувствовал себя по-настоящему счастливым, то он бы не делал публичных откровений со скандальными обвинениями в адрес семьи, заявил корреспондент в эфире talkRADIO.

У его жены есть все, что она хотела, но сам Гарри лишился всего и «дает волю эмоциям каждый день». Журналист посоветовал паре прекратить проводить сеансы терапии на публике.

Королева Елизавета II продолжает общаться с Гарри, она даже простила ему и Меган нашумевшее интервью с Опрой, так как хочет иметь возможность видеться с правнуком Арчи. А вот с будущей внучкой ей вряд ли удастся увидеться в ближайшее время, и монарха это очень расстраивает. Гарри с супругой не планировали привозить дочь в Великобританию.

Недавно принц Гарри едко высказался о своей семье. Он сожалеет, что не смог защитить мать своего ребенка от нападок в Букингемском дворце.

королева елизавета принц гарри меган маркл
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