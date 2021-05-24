Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса

Москва, 24 мая. Выпускники российских школ будут избавлены перед ЕГЭ от обязательного тестирования на COVID-19 и вакцинации от коронавируса, заявили в Рособрнадзоре.

Школьникам также разрешено приходить на экзамены без масок и перчаток, если этого не требуют региональные власти. Решение о допуске выпускника к ЕГЭ будут принимать медицинские работники в пункте сдачи экзамена.

«Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки», — отмечено на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

ЕГЭ стартует в России в понедельник, 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу или химию.