Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону

Москва, 24 мая. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры. Они затронули вопросы сотрудничества.

Мишустин и Головченко условились провести переговоры на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Оно состоится в Минске с 27 по 28 мая, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Главы правительств России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества. Мишустин и Головченко затронули тему интеграции в Союзном государстве.

Российский президент Владимир Путин должен встретиться с лидером Белоруссии Александром Лукашенко 28 мая. Главы стран могут провести переговоры в Сочи, сообщают источники СМИ.