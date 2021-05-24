Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая

Минск, 24 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 25 мая даст официальный комментарий по поводу ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair.

Глава государства сказал, что разъяснит ситуацию по поводу с принудительно посаженным рейсом в Минске. Сообщение об этом распространил Telegram-канал "Пул Первого".

«Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего», — сообщается в канале.

Недавно петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал решение Лукашенко. Он выразил солидарность и отметил его профессионализм в действиях по задержанию основателя Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича.