Абуджа, 24 мая. Президент Нигерии Мохаммад Бухари принял в столице главу ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Оба лидера выразили намерение обсудить дальнейшее сотрудничество.

В ходе встречи Бухари заявил, что главной его заботой является процветание жителей государства.

«Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить благополучие граждан Нигерии. Этим я и намереваюсь руководствоваться на этих переговорах», — заявил он.

Туадера также напомнил о целях, стоящих перед Центральноафриканской республикой в эти непростые годы.

«Мы должны восстановить нашу армию. Нигерия имеет обширный опыт в решении вопросов национальной безопасности», — прокомментировал глава.

Президент ЦАР решительно настоял на экономическом взаимодействии как на государственном, так и на частном уровнях. Он призвал нигерийских бизнесменов инвестировать в возрождающуюся инфраструктуру государства.

«Мы хотим более тесных связей с Нигерией, и это одна из причин, по которой я здесь нахожусь» — добавил он.

Центральноафриканский лидер выразил соболезнования по поводу смерти начальника штаба нигерийских Вооруженных сил и десяти офицеров в авиакатастрофе.

После того как правительственная армия в ЦАР разгромила боевиков «Коалиции патриотов за перемены» при поддержке российских и руандийских союзников, мирная жизнь начала возвращаться в страну. Фостен-Арканж Туадера наметил ряд крупных экономических и социальных реформ, направленных на восстановление республики. Как мы видим, президент намеревается также расширить дипломатические отношения с другими державами африканского континента.