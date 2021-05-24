Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой

Москва, 24 мая. Певица Ханна порадовала поклонников новым видео, на котором зажигательно танцует под летнюю песню. Фанаты артистки были в восторге от ее прекрасной внешности.

Знаменитость сообщила подписчикам, что определилась с песней на лето. Видео Ханна записывала в машине: она сидит на водительском кресле, ритмично двигается в такт музыке и подпевает.

«Теперь я знаю с каким треком у меня будет ассоциироваться лето 2021», — подписала запись артистка на своей странице в Instagram.

Многие поклонники оценили внешний вид певицы. Они отметили, что артистка потрясающе выглядит. При этом ряд подписчиков обратил внимание на белоснежную улыбку, которая, по их мнению, выглядела весьма неестественно.

«Классная!»; «Нереально красивая Ханна»; «Красивая, но зубы портят вид, будто пластмассовые»; «Ханна, вы просто огонь», — пишут поклонники исполнительницы, которая покорила фанатов своим летним видом.

Певица Ханна замужем за генеральным директором лейбла Black Star Пашу (Павлом Курьяновым). Она не скрывает, что счастлива в отношениях. При этом артистка подмечает, что у нее бывают трудности при общении с возлюбленным.