Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений

Абуджа, 24 мая. Жители Нигерии обеспокоены серией похищений, которые произошли в районе столицы. Сотни протестующих перекрыли трассу, которая ведет в город.

Люди забаррикадировали участок маршрута Абуджа-Кадуна в районе Тафы в штате Нигер. Они подожгли шины. Граждане республики возмущены тем, что власти не в состоянии обеспечить их безопасность и прекратить бесчинства боевиков.

Участники протестов добрались до полицейского пункта Гаураке, разгромили и сожгли его. Об этом сообщил представитель правоохранителей в регионе Васиу Абиодун.

«Похищения должны прекратиться. Мы этого не потерпим!» — скандировали участники марша, который прошел на шоссе.

Они сообщили, что бандиты похитили четверых. Через несколько дней они вернулись и на этот раз забрали уже 16 человек.

Полиция и армия разогнали протест и возобновили движение по маршруту. При этом силовики остаются малоэффективными в борьбе с террористами, которые угрожают гражданскому населению.

Вооруженные формирования, действующие в Нигерии, перестали бояться армии или полицейских. Недавно они напали на штаб-квартиру Независимой национальной избирательной комиссии в городе Авка на востоке страны.