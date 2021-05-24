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22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
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21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
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Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений

Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
flickr.com  /  @Robert

Абуджа, 24 мая. Жители Нигерии обеспокоены серией похищений, которые произошли в районе столицы. Сотни протестующих перекрыли трассу, которая ведет в город.

Люди забаррикадировали участок маршрута Абуджа-Кадуна в районе Тафы в штате Нигер. Они подожгли шины. Граждане республики возмущены тем, что власти не в состоянии обеспечить их безопасность и прекратить бесчинства боевиков.

Участники протестов добрались до полицейского пункта Гаураке, разгромили и сожгли его. Об этом сообщил представитель правоохранителей в регионе Васиу Абиодун.

«Похищения должны прекратиться. Мы этого не потерпим!» — скандировали участники марша, который прошел на шоссе.

Они сообщили, что бандиты похитили четверых. Через несколько дней они вернулись и на этот раз забрали уже 16 человек.

Полиция и армия разогнали протест и возобновили движение по маршруту. При этом силовики остаются малоэффективными в борьбе с террористами, которые угрожают гражданскому населению.

Вооруженные формирования, действующие в Нигерии, перестали бояться армии или полицейских. Недавно они напали на штаб-квартиру Независимой национальной избирательной комиссии в городе Авка на востоке страны.

нигерия
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