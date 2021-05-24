Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма

Афины, 24 мая. Проблема попыток пересмотра итогов Второй мировой войны все чаще стала возникать в Восточной Европе, заявил президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов.

Глава организации по приглашению греческого руководства провел встречу в Афинах с президентом страны Екатерини Сакелларопулу и руководителем Правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили целый ряд вопросов, связанных с работой МАП.

После проведения рабочих переговоров с руководством Греции Гаврилов сообщил, что во время встречи были затронуты темы духовной безопасности, борьбы с церковными расколами и неонацизмом. Стороны также рассмотрели актуальную проблему попыток пересмотра результатов Второй мировой войны.

«Мы должны при помощи совместных усилий преодолеть неонацизм, снова поднимающий голову в странах Восточной Европы», — сказал президент МАП.

Как стало известно ранее, глава МИД России осудил попытки Евросоюза по «сдерживанию» России.

Российский президент Владимир Путин уже обращал внимание на новые попытки «поставить на вооружение» идеологию нацистов, передает НСН.