Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства

Москва, 24 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на интернет-портале Кремля.

Российский лидер отметил многолетнее ответственное служение и заботу епископа о благополучии граждан. Президент также указал на роль патриарха Кирилла в укреплении традиционных семейных ценностей.

«Вы неустанно направляете свои усилия на дела просвещения и благотворительности, уделяете огромное внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, соработничеству Церкви и государства», — говорится в сообщении, посвященном именинам патриарха.

Путин ранее направил телеграмму лидерам Черного континента в честь Дня Африки. По информации НСН, президент также поздравил российских полярников с профессиональным праздником, который отмечается 21 мая.