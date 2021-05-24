Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19

Банги, 24 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера объявил в стране чрезвычайную ситуацию, связанную со скачком заболеваемости COVID-19.

В стране зарегистрировано 7015 случаев коронавируса. При этом почти сотня заболеваний закончилась летальным исходом. На этом фоне глава ЦАР подписал указ, которым ввел ряд ограничений.

Туадера напомнил гражданам республики о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Правительство ограничило поездки по территории страны, чтобы остановить распространение заболевания.

Международные организации, связанные со здравоохранением, одобрили такое решение президента. Оно позволит не допустить катастрофической ситуации в республике.

Кампания по вакцинации населения началась 20 мая и продлится до 23 июня. Старт ей дал премьер-министр Фирмен Нгребада, который уже сделал прививку. ЦАР получила 60 тысяч доз AstraZeneca. Первыми препарат получат те слои населения, которые входят в зону риска: пенсионеры и медработники.