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Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
21:09
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Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19

ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 24 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера объявил в стране чрезвычайную ситуацию, связанную со скачком заболеваемости COVID-19.

В стране зарегистрировано 7015 случаев коронавируса. При этом почти сотня заболеваний закончилась летальным исходом. На этом фоне глава ЦАР подписал указ, которым ввел ряд ограничений.

Туадера напомнил гражданам республики о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Правительство ограничило поездки по территории страны, чтобы остановить распространение заболевания.

Международные организации, связанные со здравоохранением, одобрили такое решение президента. Оно позволит не допустить катастрофической ситуации в республике.

Кампания по вакцинации населения началась 20 мая и продлится до 23 июня. Старт ей дал премьер-министр Фирмен Нгребада, который уже сделал прививку. ЦАР получила 60 тысяч доз AstraZeneca. Первыми препарат получат те слои населения, которые входят в зону риска: пенсионеры и медработники.

цар туадера коронавирус
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