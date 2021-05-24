Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши

Москва, 24 мая. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, которая ждет ребенка от фигуриста Ильи Авербуха, появилась на светском мероприятии.

Актриса посетила Lovender Party в честь дня рождения галереи «Времена года». Мероприятие состоялось на крыше торгового центра с видом на Кутузовский проспект. Эмоциями от этого события Арзамасова поделилась на своей странице в Instagram.

«Идеально! Солнце, яркое небо, лаванда и... сладкая вата!» — написала актриса.

Звезда «Папиных дочек» выбрала для светского мероприятия простое белое платье в клетку виши. Элегантный и легкий образ Арзамасовой восхитил ее подписчиков. Поклонники оставили под снимками супруги Авербуха множество комплиментов.

«Лиза, вы такая невероятная. По фото даже не скажешь, что вы в положении»; «Сиреневая нежность»; «Лиза, вы невероятная, такая нежная! Ангел, вы приносите счастье и умиротворение»; «На вас невозможно смотреть без улыбки... Просто милая Лиза», — написали комментаторы.

Несмотря на беременность, Арзамасова пока продолжает работать в театре. Актриса ранее показала поклонникам кадры с репетиции. Хотя жена Авербуха чувствует себя хорошо, поклонники переживают за здоровье ждущей ребенка звезды.