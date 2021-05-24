Глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма

Симферополь, 24 мая. Европейским странам должно быть стыдно за санкции в отношении Крыма. Об этом заявил глава делегации из Германии Виктор Триппель.

Несколько дней назад на полуостров прибыла группа из 25 представителей ФРГ. Они приехали в республику в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В результате немецкие граждане сами смогли убедиться в желании местных жителей жить и работать на благо региона.

«Стыдно за Европу. Это двойные непонятные стандарты», — отметил Триппель в беседе с журналистами.

Ранее представитель крымского парламента Юрий Гемпель рассказал подробности программы визита немецкой делегации на полуостров. По его словам, на первых этапах иностранные гости приятно удивились высокому качеству дорог.

Россия готова к приграничному сотрудничеству с Украиной в Крыму. О ключевых перспективных направлениях рассказал сенатор Сергей Цеков, сообщает НСН.