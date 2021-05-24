В Москве раскритиковали Тихановскую за высказывание о помощи россиянке в Белоруссии

Москва, 24 мая. МИД РФ опроверг слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской об отказе российского консула встретиться с соотечественницей Софией Сапегой.

Как стало известно, россиянка Сапега была задержана в Минске вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Затем Тихановская заявила, что консул РФ якобы не желает помогать гражданке.

В МИД России опровергли высказывание экс-кандидата на пост президента Белоруссии.

«Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Сапегой», — сказано в сообщении.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант заявил, что Светлану Тихановскую ждут большие проблемы из-за допроса Романа Протасевича.

Национальная служба новостей сообщала, что Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO после инцидента с самолетом Ryanair.