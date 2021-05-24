Северный флот показал кадры с учений боевых пловцов на базе Видяево

Мурманск, 24 мая. Уникальные кадры учений боевых пловцов Северного флота на базе Видяево показали в Сети. На кадрах видно, как специально обученные ныряльщики обеспечивают безопасность подлодок.

Представитель Северного флота и замкомандира 7-й дивизии подводных лодок по военно-политической работе Алексей Сащук в беседе со «Звездой» отметил, что на учениях бойцы осмотрели всю бухту на предмет возможных мин противника.

«Задача боевых пловцов у нас в акватории — это осмотр подводной части корпуса подводных лодок на предмет закладки взрывных устройств. Они бывают различной формы. Наши пловцы обучены поиску таких объектов», — объяснил Сащук.

Перед погружением за происходящим на поверхности остается следить один из членов группы. Остальные ныряют. И даже в случае появления диверсантов ныряльщикам будет чем ответить, поскольку они вооружены специальными подводными пистолетами СПП-1 на четыре патрона.

Видяево — уникальный пункт базирования российских подводных лодок в Мурманской области. Здесь находится на стоянке несколько атомных субмарин, таких как «Кострома», «Нижний Новгород» и «Псков».

Ранее экипаж большого десантного корабля Северного флота ВМФ РФ «Иван Грен» провел учения и высадился на необорудованное побережье в Баренцевом море. В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.