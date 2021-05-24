Северный флот ВМФ РФ отработал поиск «вражеских» подводных лодок в Баренцевом море

Москва, 24 мая. Северный флот ВМФ России провел масштабные учения, в ходе которых отрабатывался поиск «вражеских» подводных лодок и противодействие подводным диверсантам.

В учениях был задействован атомный ракетный крейсер «Петр Великий», десять малых ракетных и противолодочных кораблей, а также подводные лодки, самолеты и вертолеты. В районе Североморска корабли отразили атаку условных диверсантов, использующих быстроходные лодки.

Выйдя в акваторию Баренцева моря, корабли осуществили маневрирование, после чего вместе с вертолетами Ка-27 и самолетами Ил-38 нашли подлодку условного противника, с помощью специальной гидроакустической станции. Учениями руководил заместитель командующего Северным флотом ВМФ РФ вице-адмирал Олег Голубев. После выполнения поставленных задач корабли вернулись в пункты базирования.

Ранее стало известно, что корабли ВМФ России и ВМС Казахстана провели масштабные учения в акватории Каспийского моря. Маневры проходили с 18 по 24 мая. В ходе учений военные РФ и Казахстана отработали оборону объектов, а также борьбу с терроризмом в Каспийском море.