Сын Булдакова боится, что все наследство отца достанется новому фавориту вдовы актера

Москва, 24 мая. Сын Алексея Булдакова Иван переживает из-за охладевших отношений с вдовой артиста Людмилой, которая погружена в роман. Он боится, что останется без наследства.

Булдаков, который живет на Мальте, поддерживал прекрасные отношения с отцом и мачехой. Причем супругу отца он даже называл мамой, а та его заверяла, что все оставит молодому человеку после своей смерти. Но все изменилось, когда в жизни женщины появился Эдуард Гладкий.

Булдаков бьет тревогу из-за нового фаворита вдовы актера. Он считает, что мужчина претендует на наследство вдовы артиста.

«Меня волнует Эдуард, который рядом с Люсей. Не хочу, чтобы половина имущества моего отца, когда с Людмилой что-то случится, досталась человеку с улицы. А сыну — ничего. Все, что она имеет, может привалить какому-то Эдуардику, которого она считает своим сыночком. Раньше я был сыночком, а теперь новый», — сказал сын звезды фильма «Особенности национальной охоты» в эфире передачи «Прямой эфир».

Сам наследник предлагает поделить все поровну. Мужчине из-за того, что он не является резидентом России, придется заплатить налог.

Алексея Булдакова не стало в апреле 2019 года, ему было 68 лет. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.