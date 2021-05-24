В Риге убрали российский флаг на чемпионате мира по хоккею

Рига, 24 мая. Латвийская столица проводит чемпионат мира по хоккею. Центр города украшен флагами стран-участниц. Однако государственный символ России пропал с флагштока.

Всемирное антидопинговое агентство ранее запретило сборной РФ участвовать в международных состязаниях с символикой своей страны. Спортсмены в этом году выступают под флагом Олимпийского комитета России. Теперь символ ОКР находится в центре Риги в качестве замены.

Рижские власти также решили убрать официальный флаг Белоруссии. Мэр города Мартиньш Стакис заменил его на бело-красно-белый стяг, который ему подарили беженцы. Церемония смены флагов проходила при участии министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Белоруссия ранее объявила о высылке всех латвийских дипломатов из-за инцидента с флагом в Риге, передает НСН.