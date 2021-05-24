Следов наркотиков в крови солиста победившей на Евровидении группы не нашли

Москва, 24 мая. Результат теста на наркотики показал отрицательный результат у солиста группы Maneskin, выигравшей на конкурсе «Евровидение». Европейский вещательный союз прекратил расследование.

Вокалиста Дамиано Давида обвинили в употреблении наркотиков во время финала песенного конкурса «Евровидение», который прошел 22 мая. По просьбе итальянской делегации Европейский вещательный союз провел расследование и изучил все имеющиеся видеозаписи.

«Тест на наркотики был добровольно сдан ранее сегодня солистом группы Maneskin, результат отрицательный», — говорится в заявлении.

Итальянская группа Maneskin одержала победу на Евровидении благодаря результатам зрительского голосования. Теперь музыканты хотят организовать концертный тур и приехать в Россию. Гастроли могут начаться уже в декабре.