Подросток из Тверской области получил смертельный разряд тока в трансформаторной будке

Тверь, 24 мая. Сотрудники Следкома возбудили дело после смерти подростка от удара электрическим током на территории бывшего водозабора.

По предварительным данным, группа несовершеннолетних пришла в заброшенное строение. В какой-то момент подростки подошли к трансформаторной будке. Тогда один из них решил украсть кабель, но получил смертельный разряд.

Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Помимо них, к расследованию подключились сотрудники местной прокуратуры.

Полиция Чувашии изучает обстоятельства смерти 25-летнего мужчины, сообщало Федеральное агентство новостей. Его ударило током на железнодорожном переходе в Канаше.