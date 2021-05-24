Подразделения ЦВО провели работы по укреплению 150 метров защитной дамбы реки Абакан

Абакан, 24 мая. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа укрепили 150 метров защитной дамбы на левом берегу реки Абакан в городе Абаза Республики Хакасия.

Известно, что военнослужащим ЦВО понадобилось три дня на то, чтобы при помощи спецтехники укрепить и расширить защитную дамбу с четырех до восьми метров. Для этого подразделениями было осыпано более 2500 тысяч кубометров грунта. Согласно информации, военнослужащим железнодорожного соединения предстоит укрепить еще 350 метров дамбы.

В ликвидации последствий масштабного паводка всего задействовано более 20 военных и 12 единиц специальной техники. Решение об оказании помощи было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным.

Ранее военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) начали работы по укреплению дамбы на левом берегу реки Абакан в Республике Хакасия.