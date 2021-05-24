В Эквадоре прошла церемония инаугурации Гильермо Лассо

Кито, 24 мая. В Эквадоре состоялась церемония инаугурации банкира и лидера правых сил Гильермо Лассо Мендоса, он официально вступил в должность президента страны. Мероприятие прошло в здании Национальной ассамблеи.

В ходе церемонии новый глава страны принес присягу и ему вручили символы власти — пояс и цепь Национального ордена Сан-Лоренсо. Лассо прибыл на инаугурацию с супругой и дочерью. А поздравить его приехали Король Испании Филипп VI, президент Гаити Жовенель Моиз и глава Доминиканской Республики Луис Абинадер.

«Пусть демократия, которую мы восстанавливаем сегодня, будет вечным потоком, в котором люди объединят свои идеалы, каждый из которых восхитителен и ценен. Сегодня начинается дорога в Эквадор», — написал президент у себя на странице в Twitter.

Que esta democracia que hoy recobramos sea para siempre un torrente donde la gente aglutine sus ideales, cada uno más admirable y valioso que otro. Hoy inicia el camino hacia el Ecuador del Encuentro. ????????#GobiernoDelEncuentro#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/dXhE5ScsfB — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 24, 2021

Лассо заменил экс-президента Ленина Морено, который покидает власть после четырех лет пребывания на посту главы страны. Он уходит с очень низким рейтингом одобрения из-за того, что в стране наблюдается кризис в экономике и здравоохранении, вызванный пандемией COVID-19.

Лидер правых сил получил по итогам второго тура выборов, прошедших в апреле этого года, 52,3% голосов, тогда как его ближайший соперник Андрес Араус, глава альянса «Союз во имя надежды», набрал 47,6% голосов.

В ходе своей первой пресс-конференции Лассо обещал искоренить коррупцию и вакцинировать население от COVID-19. Он также заявил, что не намерен преследовать политических оппонентов, пообещал обеспечить независимость судебной системы и СМИ.