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новостей
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
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Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
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Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
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ЦАР
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Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
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В Эквадоре прошла церемония инаугурации Гильермо Лассо

Латинская Америка
В Эквадоре прошла церемония инаугурации Гильермо Лассо
Prt Scr twitter.com  /  @LassoGuillermo

Кито, 24 мая. В Эквадоре состоялась церемония инаугурации банкира и лидера правых сил Гильермо Лассо Мендоса, он официально вступил в должность президента страны. Мероприятие прошло в здании Национальной ассамблеи.

В ходе церемонии новый глава страны принес присягу и ему вручили символы власти — пояс и цепь Национального ордена Сан-Лоренсо. Лассо прибыл на инаугурацию с супругой и дочерью. А поздравить его приехали Король Испании Филипп VI, президент Гаити Жовенель Моиз и глава Доминиканской Республики Луис Абинадер.

«Пусть демократия, которую мы восстанавливаем сегодня, будет вечным потоком, в котором люди объединят свои идеалы, каждый из которых восхитителен и ценен. Сегодня начинается дорога в Эквадор», — написал президент у себя на странице в Twitter.

Лассо заменил экс-президента Ленина Морено, который покидает власть после четырех лет пребывания на посту главы страны. Он уходит с очень низким рейтингом одобрения из-за того, что в стране наблюдается кризис в экономике и здравоохранении, вызванный пандемией COVID-19.

Лидер правых сил получил по итогам второго тура выборов, прошедших в апреле этого года, 52,3% голосов, тогда как его ближайший соперник Андрес Араус, глава альянса «Союз во имя надежды», набрал 47,6% голосов.

В ходе своей первой пресс-конференции Лассо обещал искоренить коррупцию и вакцинировать население от COVID-19. Он также заявил, что не намерен преследовать политических оппонентов, пообещал обеспечить независимость судебной системы и СМИ.

эквадор инаугурация лассо
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