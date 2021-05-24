Появился новый кадр экранизации Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом

Лос-Анджелес, 24 мая. Новый кадр из экранизации культовой игры Uncharted появился в Сети. На него попали актеры Том Холланд и Марк Уолберг.

Новый кадр из фильма опубликовала газета The New York Times. На нем можно увидеть актеров, играющих роли Нейтана Дрейка (Холланд) и его наставника Салли (Уолберг). Поклонники обратили внимание, что у героя Уолберга отсутствуют усы, которые Салли носил в игре. Есть вероятность, что они появятся у персонажа в конце ленты.

Hollywood has been for decades trying and mostly failing to turn hit video games into hit movies. Now a new effort, led by Sony, aims to adapt big PlayStation and Xbox franchises for movies and TV.https://t.co/OnTurUqhqb — The New York Times (@nytimes) May 24, 2021

Режиссером экранизации Uncharted выступил Рубен Фляйшер, известный по фильмам «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Веном». Премьера экранизации намечена на февраль 2022 года.

Студия Naughty Dog ранее опубликовала игровую статистику к пятой годовщине выхода Uncharted 4: A Thief's End. За все время игру испытали более 37 миллионов человек.