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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
21:09
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Глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма
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Социальная стратегия Байдена ведет США к обрушению доллара

Экономика
Социальная стратегия Байдена ведет США к обрушению доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 24 мая. Стимулирование Соединенными Штатами экономики сказывается на увеличении темпов инфляции и появлении печальных прогнозов по будущему доллара.

Новый президент США Джо Байден начал сразу же действовать решительно и «спасать» американскую экономику через запуск печатного станка. Внутренняя экономика обзавелась дополнительными триллионами долларов, а граждане страны получили различные социальные бонусы.

Тем не менее, после выпуска крупной денежной массы в США начала расти инфляция, а также резко подскочила безработица. Предполагается, что цены в Соединенных Штатах продолжат расти и дальше, а доллар будет ослабевать. Об этом пишет РИА Новости.

Во время распространения коронавируса Вашингтон потратил на борьбу с COVID-19 порядка 9 трлн долларов. В марте американский парламент принял следующий пакет поддержки на 1,9 трлн долларов. Апрель показал, что инфляция стремительно увеличивается — ее уровень достиг 4,2%, что является максимумом с 2008 года.

Бюджет США еще в прошлом году был дефицитен на 16,1%, или 3,1 трлн долларов. Последний раз такое наблюдалось во время Второй мировой войны в 1945 году. Долг государства превышает 28 трлн долларов, что равняется примерно 130% ВВП. Рэй Далио из крупного инвестфонда Bridgewater Associates считает, что фондовый рынок США приблизился к состоянию «пузыря», но не по долговому показателю, а по монетарной политике Федрезерва, который ничего не предпринимает в создавшихся опасных условиях.

Финансовые эксперты поделились своим мнением относительно перспектив американской валюты в сложившейся обстановке. Они спрогнозировали поведение доллара до конца июня.

сша байден инфляция
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