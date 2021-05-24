Социальная стратегия Байдена ведет США к обрушению доллара

Вашингтон, 24 мая. Стимулирование Соединенными Штатами экономики сказывается на увеличении темпов инфляции и появлении печальных прогнозов по будущему доллара.

Новый президент США Джо Байден начал сразу же действовать решительно и «спасать» американскую экономику через запуск печатного станка. Внутренняя экономика обзавелась дополнительными триллионами долларов, а граждане страны получили различные социальные бонусы.

Тем не менее, после выпуска крупной денежной массы в США начала расти инфляция, а также резко подскочила безработица. Предполагается, что цены в Соединенных Штатах продолжат расти и дальше, а доллар будет ослабевать. Об этом пишет РИА Новости.

Во время распространения коронавируса Вашингтон потратил на борьбу с COVID-19 порядка 9 трлн долларов. В марте американский парламент принял следующий пакет поддержки на 1,9 трлн долларов. Апрель показал, что инфляция стремительно увеличивается — ее уровень достиг 4,2%, что является максимумом с 2008 года.

Бюджет США еще в прошлом году был дефицитен на 16,1%, или 3,1 трлн долларов. Последний раз такое наблюдалось во время Второй мировой войны в 1945 году. Долг государства превышает 28 трлн долларов, что равняется примерно 130% ВВП. Рэй Далио из крупного инвестфонда Bridgewater Associates считает, что фондовый рынок США приблизился к состоянию «пузыря», но не по долговому показателю, а по монетарной политике Федрезерва, который ничего не предпринимает в создавшихся опасных условиях.

Финансовые эксперты поделились своим мнением относительно перспектив американской валюты в сложившейся обстановке. Они спрогнозировали поведение доллара до конца июня.