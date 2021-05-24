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22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
21:09
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СК возбудил дело по факту гибели двухлетнего мальчика под Челябинском

Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели двухлетнего мальчика под Челябинском
ФБА «Экономика сегодня»  /  Анна Манц

Челябинск, 24 мая. Ребенка с обожженными лицом и животом нашли в доме на Вишневой горке. Мать и отец заявили, что малыш получил ожоги в ванной еще 19 мая, однако медиков не стали вызывать.

Тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами и синяками было найдено в квартире одного из домов в поселке Западный Челябинской области. Полицейские не исключили, что ребенка могли убить. Возбуждено уголовное дело. Назначена медэкспертиза.

Следователи устанавливают причины, по которым маленький погибший мог получить такие страшные травмы. Прокуратура начала проверку по факту трагедии. Семья, где воспитывался мальчик, была неблагополучной. Мать погибшего ранее лишили родительских прав на старшего сына.

Девятилетний ребенок погиб после пожара в частном жилом доме под Новосибирском, сообщал ФАН. Мальчик получил смертельные ожоги.

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