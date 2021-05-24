СК возбудил дело по факту гибели двухлетнего мальчика под Челябинском

Челябинск, 24 мая. Ребенка с обожженными лицом и животом нашли в доме на Вишневой горке. Мать и отец заявили, что малыш получил ожоги в ванной еще 19 мая, однако медиков не стали вызывать.

Тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами и синяками было найдено в квартире одного из домов в поселке Западный Челябинской области. Полицейские не исключили, что ребенка могли убить. Возбуждено уголовное дело. Назначена медэкспертиза.

Следователи устанавливают причины, по которым маленький погибший мог получить такие страшные травмы. Прокуратура начала проверку по факту трагедии. Семья, где воспитывался мальчик, была неблагополучной. Мать погибшего ранее лишили родительских прав на старшего сына.

Девятилетний ребенок погиб после пожара в частном жилом доме под Новосибирском, сообщал ФАН. Мальчик получил смертельные ожоги.