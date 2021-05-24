Российские войска отправили на дно «вражеский» морской десант в Приморском крае

Москва, 24 мая. Крупные учения по противодействию «вражескому» морскому десанту прошли на территории Приморского края, рассказали в Министерстве обороны России.

Масштабные маневры прошли при участии бойцов общевойсковой армии Восточного военного округа России (ВВО), говорится в сообщении. Известно, что проведением мероприятия руководил командующий объединением генерал-майор Алексей Подивилов.

Военнослужащие во время учений использовали передовые приемы ведения боевых действий в рамках отражения атак морского десанта условного противника, уточняется в сообщении. Бойцы ВВО применили танки, бронетранспортеры, самоходки и реактивные системы залпового огня для подавления атакующих сил «противника». Кроме того, военнослужащими использовались и противотанковые ракетные комплексы. В общей сложности солдатам удалось уничтожить более 800 тренировочных целей, разгромив условного врага.

Уничтожение групповых морских целей «противника» производилось пилотами авиационной группы объединения ВВС и ПВО, отправившими на дно десантные корабли «неприятеля», говорится в сообщении. Бойцы ВВО также потренировались в применении беспилотных летательных аппаратов, а также в противодействии «вражеским» БПЛА.

Ранее стало известно о завершении крупных совместных морских учений в Каспийском море, в которых приняли участие корабли ВМФ России и ВМС Казахстана.