Москва, 24 мая. Любовь Соболь пытается с помощью недостоверных данных повысить свой и без того «унылый» рейтинг в преддверии выборов в Госдуму.

Ранее она присвоила себе статус «самого одобряемого москвичами оппозиционера» после блогера Алексея Навального, о чем якобы свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»1 (НКО, внесенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В реальности уверенность Соболь не имеет под собой весомых оснований, ее кандидатура оказалась невостребованной.

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Анализ ответов респондентов говорит, что только 17% жителей столицы готовы поддержать Соболь. Еще 25% опрошенных не одобрили ее деятельность. Подавляющее большинство — 52% — заявили, что не знакомы с личностью, приближенной к Навальному, передает «ПолитЭксперт».

Ранее Соболь осудила главу американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за выступление перед студентами из России. По ее словам, при нынешней власти наука в РФ развиваться «не будет».

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента