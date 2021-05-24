Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа

Саратов, 24 мая. Полицейские выясняют детали гибели 28-летней женщины, чье тело нашли под окнами жилого дома.

По предварительным данным, трагедия случилась в Октябрьском районе населенного пункта. Местная жительница при падении получила серьезные травмы, она скончалась до приезда медиков скорой помощи, рассказали очевидцы.

Помимо врачей, на месте трагедии уже находятся полицейские. Они опросят свидетелей и позднее примут решение о возбуждении уголовного дела после проведения судебно-медицинских экспертиз.

Сотрудники Следственного комитета ранее рассказали об увеличении числа аналогичных трагедий с участием детей, сообщало Федеральное агентство новостей. Они предложили людям устанавливать на окна специальные фиксаторы и не ставить мебель рядом с подоконниками.