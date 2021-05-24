Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах

Белград, 24 мая. Спецподразделения Вооруженных сил России и Сербии продемонстрировали высокий уровень подготовки в ходе учений на Балканах. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

По его словам, в ходе маневров «Совместный ответ» был отработан широкий спектр задач, направленных на защиту границ от террористических группировок. Российские и сербские спецназовцы отработали десантирование, штурм городских зданий и форсирование водных преград, а также организацию засад в лесной местности. Панков подчеркнул, что совместные маневры не направлены против каких-либо стран, а являются очередным подтверждением российско-сербской дружбы.

«За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе. Уверен, что сотрудничество наших стран будет активно развиваться и по другим направлениям», — пояснил он.

Стоит отметить, что в совместных российско-сербских тактических учениях были задействованы около 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа. Маневры проходили на нескольких военных полигонах в Сербии, передает RT.