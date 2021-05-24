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новостей
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
21:09
Политика
Глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма
21:07
Политика
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Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей

Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
pixabay.com

Москва, 24 мая. Российские банки в апреле 2021 года получили чистую прибыль в объеме 202 млрд рублей, следует из материалов Центробанка РФ.

Как отмечает регулятор, чистая прибыль банковского сектора за апрель соответствует аннуализированной (пересчитанной в годовом выражении) возвратности на капитал в 22%. В марте банки заработали 205 млрд рублей, продемонстрировав возвратность на капитал в 22,7%. Для сравнения, по итогам апреля 2020 года чистая прибыль российских банков составила 32 млрд рублей.

По данным ЦБ, число прибыльных банков в апреле 2021 года сократилось на 27 наименований, до 221 организации. При этом их доля в активах сектора по итогам четырех месяцев текущего года составила 97%.

Центробанк РФ с середины 2021 года собирается начать эксперимент антиотмывочной платформы. Предполагается, что она позволит регулятору классифицировать корпоративных клиентов кредитных организаций по зонам риска.

банки финансы центробанк рф
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Все новости / Экономика / Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
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