Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей

Москва, 24 мая. Российские банки в апреле 2021 года получили чистую прибыль в объеме 202 млрд рублей, следует из материалов Центробанка РФ.

Как отмечает регулятор, чистая прибыль банковского сектора за апрель соответствует аннуализированной (пересчитанной в годовом выражении) возвратности на капитал в 22%. В марте банки заработали 205 млрд рублей, продемонстрировав возвратность на капитал в 22,7%. Для сравнения, по итогам апреля 2020 года чистая прибыль российских банков составила 32 млрд рублей.

По данным ЦБ, число прибыльных банков в апреле 2021 года сократилось на 27 наименований, до 221 организации. При этом их доля в активах сектора по итогам четырех месяцев текущего года составила 97%.

Центробанк РФ с середины 2021 года собирается начать эксперимент антиотмывочной платформы. Предполагается, что она позволит регулятору классифицировать корпоративных клиентов кредитных организаций по зонам риска.