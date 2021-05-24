В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском

Новосибирск, 24 мая. Четвертый этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки — 2021» стартовал на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

В первый день на рубеж отправились разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск национальной гвардии, а также ВДВ, Южного и Восточного военных округов. Военнослужащие отработали стрельбу из автомата АК-74, снайперской винтовки Драгунова, ручного пулемета РПК-74, пистолета и ручного гранатомета. Помимо этого, среди участников проходят соревнования на точность по метанию саперных лопат и ножей.

Во второй день в индивидуальных стрельбах будут задействованы команды Росгвардии, ЗВО, ЦВО, Береговых войск Северного флота и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

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