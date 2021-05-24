Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области

Волгоград, 24 мая. Мальчик выпал из окна жилого помещения, расположенного на пятом этаже. Ребенок получил смертельные травмы.

По предварительным данным, мать детей в день трагедии отлучилась на работу. После падения малыш получил серьезные увечья. Свидетели успели вызвать медиков скорой помощи, но маленький пациент умер по пути в больницу, сообщает СК.

Сотрудники Следственного комитета уже начали опрашивать родственников малыша и людей, которые знали его семью. Также они осмотрели место происшествия и после проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела.

Похожая трагедия произошла в Подмосковье, сообщало Федеральное агентство новостей. Родители годовалого ребенка вышли из комнаты, оставив его одного.