Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году

Хабаровск, 24 мая. Угольная компания АО «Ургалуголь» в 2021 году намерена увеличить объем добычи угля в Хабаровском крае более чем на 40%. Об этом сообщил ее гендиректор Евгений Романов.

«Ургалуголь» (структурное подразделение АО «Сибирская угольная энергетическая компания», «СУЭК») является единственным предприятием, занимающимся добычей угля в Хабаровском крае. Компания ведет разработку на Ургальском каменноугольном и Мареканском буроугольном месторождениях.

«Ожидаемый показатель на 2021 год — 10 236,6 тыс. тонн угля», — заявил ТАСС Романов.

Он отметил, что подземным способом будет в этом году планируется добыть 4,1 млн тонн угля. Остальной объем будет получен путем открытого метода.

Угольные предприятия в России с января по апрель 2021 года извлекли 143,5 млн тонн ископаемых. Об этом свидетельствуют данные Независимого научно-исследовательского центра ИПЕМ.