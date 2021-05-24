ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов

Симферополь, 24 мая. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю вскрыло преступную схему легализации иностранных граждан на полуострове, в которой активно участвовали крымские санатории.

Сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему легализации иностранных граждан на территории Крыма посредством фиктивных приглашений на лечение в санатории курорта. Возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, сотрудники санаториев в Крыму занимались изготовлением фиктивных приглашений, которые давали право иностранцам приезжать якобы на лечение на полуостров в период коронавирусных ограничений. Всем фигурантам грозит уголовная ответственность. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Мигранты приезжали в Крым через посредников, которые давали сотрудникам санаториев всю нужную для оформления приглашений информацию, документы и контакты туристов. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

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