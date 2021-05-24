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24 мая 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
21:09
Политика
Глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма
21:07
Политика
В Москве раскритиковали Тихановскую за высказывание о помощи россиянке в Белоруссии
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Армия
Северный флот показал кадры с учений боевых пловцов на базе Видяево
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ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов

Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
instagram.com  /  @fsb_official_rf

Симферополь, 24 мая. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю вскрыло преступную схему легализации иностранных граждан на полуострове, в которой активно участвовали крымские санатории.

Сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему легализации иностранных граждан на территории Крыма посредством фиктивных приглашений на лечение в санатории курорта. Возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, сотрудники санаториев в Крыму занимались изготовлением фиктивных приглашений, которые давали право иностранцам приезжать якобы на лечение на полуостров в период коронавирусных ограничений. Всем фигурантам грозит уголовная ответственность. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Мигранты приезжали в Крым через посредников, которые давали сотрудникам санаториев всю нужную для оформления приглашений информацию, документы и контакты туристов. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов, сообщал ФАН.

крым фсб уголовные дела
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