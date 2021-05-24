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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
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Шоу-бизнес
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Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия

Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 24 мая. Певица Кристина Орбакайте не была на вечеринке сына Никиты Преснякова в честь его дня рождения. Взрослый ребенок сразу сказал матери, что будет «молодежная тусовка».

Певец, отпраздновавший 21 мая 30-летие, намерен отдельно отметить праздник в кругу семьи. Он уже успел закатить вечеринку, куда позвал всех своих друзей. Мероприятие в стиле аниме прошло в загородном доме.

На «молодежной» вечеринке не было ни матери, ни знаменитой бабушки Аллы Пугачевой. Журналисты негодовали и ринулись расспрашивать об этом Орбакайте, увидев ее на премии телеканала RU.TV. Как оказалось, никаких ссор в семье нет, а Пресняков устроит еще один вечер.

«У Никиты была вечеринка в стиле аниме на даче на Истре, — объяснила 49-летняя звезда в разговоре с изданием «Собеседник.ру». — Нам сразу сказали, что это будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник».

Многие поклонники исполнителя, увидев фото с вечеринки в стиле аниме, были удивлены, что Пресняков решил так отпраздновать свой день рождения. Некоторые фанаты указали, что взрослым мужчинам нужно выбирать что-то посерьезнее.

орбакайте вечеринка пресняков
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