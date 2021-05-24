Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия

Москва, 24 мая. Певица Кристина Орбакайте не была на вечеринке сына Никиты Преснякова в честь его дня рождения. Взрослый ребенок сразу сказал матери, что будет «молодежная тусовка».

Певец, отпраздновавший 21 мая 30-летие, намерен отдельно отметить праздник в кругу семьи. Он уже успел закатить вечеринку, куда позвал всех своих друзей. Мероприятие в стиле аниме прошло в загородном доме.

На «молодежной» вечеринке не было ни матери, ни знаменитой бабушки Аллы Пугачевой. Журналисты негодовали и ринулись расспрашивать об этом Орбакайте, увидев ее на премии телеканала RU.TV. Как оказалось, никаких ссор в семье нет, а Пресняков устроит еще один вечер.

«У Никиты была вечеринка в стиле аниме на даче на Истре, — объяснила 49-летняя звезда в разговоре с изданием «Собеседник.ру». — Нам сразу сказали, что это будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник».

Многие поклонники исполнителя, увидев фото с вечеринки в стиле аниме, были удивлены, что Пресняков решил так отпраздновать свой день рождения. Некоторые фанаты указали, что взрослым мужчинам нужно выбирать что-то посерьезнее.