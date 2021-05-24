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новостей
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
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Росстат оценил задолженность по зарплате в России

Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 24 мая. Общая сумма задолженности по заработной плате в России составила 1,552 млрд рублей по состоянию на 1 мая текущего года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.

Суммарная задолженность уменьшилась на 10,3%, или на 178,1 млн рублей по сравнению с уровнем на 1 апреля текущего года. Из общего размера невыплаченной заработной платы образовавшиеся в 2021 году долги составляют 345,9 млн рублей (22,3%), в прошлом году — 346,2 млн рублей (22,3%). Показатель находился на уровне 860 млн рублей, или 55,4% в 2019 году и ранее, передает ТАСС.

Численность работников, перед которыми имелась задолженность, в обрабатывающей промышленности составила 43,5%, в сфере строительства — 22,4%, в сегменте лесозаготовки — 9,2%. Среди сотрудников, которые занимаются добычей полезных ископаемых, значение составляет 8,2%, среди рабочих транспортного сектора — 5,3%.

Сервис «Работа.ру» ранее подготовил апрельский рейтинг столичных высокооплачиваемых вакансий. Список возглавило объявление о работе стоматолога-имплантолога.

зарплата задолженность работодатели
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