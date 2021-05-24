Росстат оценил задолженность по зарплате в России

Москва, 24 мая. Общая сумма задолженности по заработной плате в России составила 1,552 млрд рублей по состоянию на 1 мая текущего года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.

Суммарная задолженность уменьшилась на 10,3%, или на 178,1 млн рублей по сравнению с уровнем на 1 апреля текущего года. Из общего размера невыплаченной заработной платы образовавшиеся в 2021 году долги составляют 345,9 млн рублей (22,3%), в прошлом году — 346,2 млн рублей (22,3%). Показатель находился на уровне 860 млн рублей, или 55,4% в 2019 году и ранее, передает ТАСС.

Численность работников, перед которыми имелась задолженность, в обрабатывающей промышленности составила 43,5%, в сфере строительства — 22,4%, в сегменте лесозаготовки — 9,2%. Среди сотрудников, которые занимаются добычей полезных ископаемых, значение составляет 8,2%, среди рабочих транспортного сектора — 5,3%.

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