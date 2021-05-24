Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом

Санкт-Петербург, 24 мая. Сотрудники полиции оперативно установили личность участника ночной потасовки в Кингисеппе. В отношении жителя Ленобласти возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Стражи порядка получили информацию о драке между двумя мужчинами. Один из «бойцов» в качестве аргумента вытащил пневматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пуля попала пострадавшему в лицо. По горячим следам стрелок задержан.

Персонал ночного бара в Калининграде был вынужден вызвать полицию. Пьяный посетитель во время ссоры пытался «решить вопрос» стрельбой из пистолета, сообщал ФАН.