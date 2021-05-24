Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Лондон, 24 мая. Герцоги Кембриджские вот уже десять лет считаются примером идеальной семьи для британцев. Секретом их крепких отношений является «работа» над браком.

Друзья Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пожелавшие остаться неназванными, рассказали, что эта пара заслуживает уважения. Герцогиня даже после трех родов умудряется выглядеть моложе своего возраста. Она поддерживает «химию» в отношениях с любимым мужем.

«Многие пары принимают друг друга как должное по прошествии десяти лет брака. Но только не в случае Кейт и Уильяма, они борются за свое счастье», — раскрыл их секрет собеседник The Mirror.

По словам источника, пара усердно работает над своим браком. После того, как дети ложатся спать, герцоги Кембриджские проводят время только вдвоем.

Скандал, который произошел в королевской семье по вине принца Гарри и его супруги Меган Маркл, лишь сплотил Кейт и Уильяма. Они действуют как одна команда и в критической ситуации опираются друг на друга.

Сейчас отношения между принцами Гарри и Уильямом находятся на пике напряженности. Королевские эксперты полагают, что это не может длиться вечно, и братья в скором времени все равно помирятся, чего нельзя сказать про их вторые половинки.