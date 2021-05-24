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новостей
20:53
Происшествия
Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
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Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу

  /   Обновлено: 24 мая 2021 20:45
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 24 мая. Ранее судимый итальянским судом украинский военный Виталий Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию. В 2017 году его обвинили в убийстве двух журналистов в Донбассе.

Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию, о чем журналистам сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

«Сейчас он вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается», — указано на странице Департамента коммуникаций в Facebook.

Маркив проживал в Италии, куда перебрался вместе со своей семьей из Киева, однако в 2014 году вернулся на родину для участия в событиях Евромайдана. После этого вступил в ряды нацгвардии и участвовал в боях за Славянск. Именно Маркива обвинили в убийстве двух журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые снимали репортаж о боях в районе Славянска. Дело Маркива рассматривали суды сразу трех стран: Украины, России и Италии. В 2017 году он был арестован при въезде в Италию. Однако в 2020 году суд Милана снял с него обвинения.

Ранее стало известно, что Маркив все-таки может вновь предстать перед итальянским судом. В скандальном деле нацгвардейца появились новые детали.

донбасс нацгвардия маркив
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