Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу

Киев, 24 мая. Ранее судимый итальянским судом украинский военный Виталий Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию. В 2017 году его обвинили в убийстве двух журналистов в Донбассе.

Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию, о чем журналистам сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

«Сейчас он вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается», — указано на странице Департамента коммуникаций в Facebook.

Маркив проживал в Италии, куда перебрался вместе со своей семьей из Киева, однако в 2014 году вернулся на родину для участия в событиях Евромайдана. После этого вступил в ряды нацгвардии и участвовал в боях за Славянск. Именно Маркива обвинили в убийстве двух журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые снимали репортаж о боях в районе Славянска. Дело Маркива рассматривали суды сразу трех стран: Украины, России и Италии. В 2017 году он был арестован при въезде в Италию. Однако в 2020 году суд Милана снял с него обвинения.

Ранее стало известно, что Маркив все-таки может вновь предстать перед итальянским судом. В скандальном деле нацгвардейца появились новые детали.