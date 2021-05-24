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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:53
Происшествия
Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
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MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона

Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
pixabay.com

Вашингтон, 24 мая. Российские войска уже обладают мощным ответом на американское космическое оружие, заявили аналитики из Соединенных Штатов.

Космический беспилотный самолет X-37, разработанный в США, впервые осуществил полет за пределами атмосферы Земли еще в 2010 году, отметили авторы американского издания Military Watch, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По его мнению, эта крылатая машина до сих пор остается уникальным секретным активом армии Соединенных Штатов, который тестируется в настоящий момент.

Лидерство в области создания космических самолетов некогда принадлежало СССР, отметили аналитики. Они напомнили о проекте «Буран», имеющем некоторые сходства с Х-37, который должен был стать первой в истории подобной крылатой машиной. Тем не менее в 1980-х годах работы по созданию «Бурана» были прекращены.

«Буран» был первым в мире многоразовым космическим самолетом, способным автоматически садиться при возвращении с орбиты, а Х-37 — вторым», — подчеркнули авторы статьи.

Американское военное руководство планирует к 2025 году создать восемь космических самолетов, которые могут быть использованы для нанесения ядерных ударов и вывода из строя вражеских спутников. Москва еще в эпоху СССР значительно вложилась в создание средств противодействия высотным угрозам, в результате чего появился перехватчик МиГ-25, а затем и МиГ-31. По словам экспертов, Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона. Они уточнили, что в настоящий момент Москва делает ставку на модернизированный МиГ-31, представляющий угрозу для Х-37. Кроме того, у РФ имеется ЗРК С-500, способный бороться с воздушными целями в ближнем космосе, а также проект нового перехватчика следующего поколения.

Ранее американские эксперты включили истребитель-перехватчик МиГ-31 в список смертоносных средств, при помощи которых Россия будет воевать с США в Арктике.

россия сша космос оружие
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