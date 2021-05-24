MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона

Вашингтон, 24 мая. Российские войска уже обладают мощным ответом на американское космическое оружие, заявили аналитики из Соединенных Штатов.

Космический беспилотный самолет X-37, разработанный в США, впервые осуществил полет за пределами атмосферы Земли еще в 2010 году, отметили авторы американского издания Military Watch, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По его мнению, эта крылатая машина до сих пор остается уникальным секретным активом армии Соединенных Штатов, который тестируется в настоящий момент.

Лидерство в области создания космических самолетов некогда принадлежало СССР, отметили аналитики. Они напомнили о проекте «Буран», имеющем некоторые сходства с Х-37, который должен был стать первой в истории подобной крылатой машиной. Тем не менее в 1980-х годах работы по созданию «Бурана» были прекращены.

«Буран» был первым в мире многоразовым космическим самолетом, способным автоматически садиться при возвращении с орбиты, а Х-37 — вторым», — подчеркнули авторы статьи.

Американское военное руководство планирует к 2025 году создать восемь космических самолетов, которые могут быть использованы для нанесения ядерных ударов и вывода из строя вражеских спутников. Москва еще в эпоху СССР значительно вложилась в создание средств противодействия высотным угрозам, в результате чего появился перехватчик МиГ-25, а затем и МиГ-31. По словам экспертов, Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона. Они уточнили, что в настоящий момент Москва делает ставку на модернизированный МиГ-31, представляющий угрозу для Х-37. Кроме того, у РФ имеется ЗРК С-500, способный бороться с воздушными целями в ближнем космосе, а также проект нового перехватчика следующего поколения.

Ранее американские эксперты включили истребитель-перехватчик МиГ-31 в список смертоносных средств, при помощи которых Россия будет воевать с США в Арктике.