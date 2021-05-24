Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового

Алжир, 24 мая. Военный дисциплинарный совет Алжира лишил бывшего главу службы внутренней разведки генерала Вассини Буаззу звания, понизив его до рядового.

Такое решение принято после того, как суд вынес ему приговор по двум обвинениям. В первом случае он проходил по делу о коррупции, спекуляции и подделке документов и получил 8 лет тюремного срока. Во второй раз его судили за мошенничество и попытку повлиять на результаты президентских выборов, в которых победил Абдельмаджид Теббун, и приговорили к 16 годам заключения.

Буазза уже несколько месяцев находится в военной тюрьме в Блиде, к западу от столицы Алжира. Кроме того, в настоящий момент его обвиняют в поддержке бывшего министра культуры Аззедина Михуби, когда тот баллотировался на пост главы государства.

Генерала Вассини Буаззу арестовали и поместили под стражу сразу после того, как он ушел с должности директора службы внутренней безопасности по приказу президента республики Абдельмаджида Теббуна, согласно сообщениям алжирских СМИ за апрель 2020 года. Тогда газеты утверждали, что против него заведены несколько уголовных дели что его отставка завершила конфликты и разногласия внутри властей, которые длились более четырех месяцев.

На момент ареста занимаемый им пост находился в ведомстве президента страны. На его должность в качестве исполняющего обязанности назначили бригадного генерала Абдель Гани Рашди.

Оппоненты называли Буаззу «боевой рукой» бывшего начальника штаба Народной национальной армии генерала Ахмеда Гайда Салаха. Поначалу Рашди назначили заместителем Буаззы. Церемония его вступления в должность активно освещалась в средствах массовой информации. Все мероприятия проходили под наблюдением исполняющего обязанности начальника штаба армии Саида Шангрихи. Это и стало предвестником конца власти Буаззы, которому не позволили присутствовать на церемонии, попросив оставаться в стороне и дожидаться последующих решений.

Его отношения с новым президентом носили сложный и запутанный характер. Буаззе предъявляли обвинения, связанные с государственной безопасностью, касательно него принимались и отменялись различные решения. В конечном итоге отстранение Буаззы от занимаемой должности стало логическим результатом армейских перестановок, проводимых президентом Абдельмаджидом Теббуном.