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24 мая 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
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Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
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Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
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Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
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Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового

Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
maxpixel.net  / 

Алжир, 24 мая. Военный дисциплинарный совет Алжира лишил бывшего главу службы внутренней разведки генерала Вассини Буаззу звания, понизив его до рядового.

Такое решение принято после того, как суд вынес ему приговор по двум обвинениям. В первом случае он проходил по делу о коррупции, спекуляции и подделке документов и получил 8 лет тюремного срока. Во второй раз его судили за мошенничество и попытку повлиять на результаты президентских выборов, в которых победил Абдельмаджид Теббун, и приговорили к 16 годам заключения.

Буазза уже несколько месяцев находится в военной тюрьме в Блиде, к западу от столицы Алжира. Кроме того, в настоящий момент его обвиняют в поддержке бывшего министра культуры Аззедина Михуби, когда тот баллотировался на пост главы государства.

Генерала Вассини Буаззу арестовали и поместили под стражу сразу после того, как он ушел с должности директора службы внутренней безопасности по приказу президента республики Абдельмаджида Теббуна, согласно сообщениям алжирских СМИ за апрель 2020 года. Тогда газеты утверждали, что против него заведены несколько уголовных дели что его отставка завершила конфликты и разногласия внутри властей, которые длились более четырех месяцев.

На момент ареста занимаемый им пост находился в ведомстве президента страны. На его должность в качестве исполняющего обязанности назначили бригадного генерала Абдель Гани Рашди.

Оппоненты называли Буаззу «боевой рукой» бывшего начальника штаба Народной национальной армии генерала Ахмеда Гайда Салаха. Поначалу Рашди назначили заместителем Буаззы. Церемония его вступления в должность активно освещалась в средствах массовой информации. Все мероприятия проходили под наблюдением исполняющего обязанности начальника штаба армии Саида Шангрихи. Это и стало предвестником конца власти Буаззы, которому не позволили присутствовать на церемонии, попросив оставаться в стороне и дожидаться последующих решений.

Его отношения с новым президентом носили сложный и запутанный характер. Буаззе предъявляли обвинения, связанные с государственной безопасностью, касательно него принимались и отменялись различные решения. В конечном итоге отстранение Буаззы от занимаемой должности стало логическим результатом армейских перестановок, проводимых президентом Абдельмаджидом Теббуном.

алжир абдельмаджид теббун
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Все новости / Африка / Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
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