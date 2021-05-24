Число буровых установок в США продолжает расти

Нью-Йорк, 24 мая. Количество действующих буровых установок в Соединенных Штатах продолжает увеличиваться. За прошлую неделю их число выросло на две штуки.

По данным компании Baker Hughes, в настоящее время в США действуют 455 буровых установок. За последние две недели их количество выросло на шесть штук.

Резкое сокращение количества буровых установок началось в США на фоне падения спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, долгое время конъюнктура нефтяного рынка делала нерентабельной добычу сланцевой нефти.

Американские компании Cabot и Cimarex ранее объявили о слиянии. Объединенная компания получит новое название, ее возглавит нынешний гендиректор Cimarex Томас Джордан.