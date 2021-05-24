Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова

Москва, 24 мая. Криминальный боевик «Брат» остается популярным спустя 23 года. Как сложилась судьба главных героев рассказывает Пятый канал.

Премьера фильма Алексея Балабанова «Брат» состоялась в 1997 году на телеканале НТВ. Продолжение боевика «Брат-2» появилось на экранах в 2000-м году. В сюжете повествуется о судьбе молодого парня, ветерана Первой чеченской войны Данилы Багрова, пытающегося отыскать свое место в жизни после окончания службы в армии.

Персонаж «Брат» сделал Сергея Бодрова звездой своего времени. Многие зрители отмечали в нем схожие с героем правильные принципы, присущие настоящему мужчине и бойцу. В российском актере видели олицетворение справедливости. Он снимался во многих культовых картинах того времени.

В 2002 году он работал над фильмом «Связной». Актер и вся съемочная группа погибла во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье на Кавказе. Тогда Алексей Балабанов опоздал на съемки, однако позже он заявил, что его жизнь тоже закончилась.

Одна из самых запоминающихся ролей Виктора Сухорукова — брат главного героя Татарин. Он сыграл еще в нескольких работах Балабанова — «Брат-2» и «Жмурки», а также принял участие в съемках других картин. Известен по сериалам «Бандитский Петербург», «Годунов», «Сатисфакция» и «Физрук». Сегодня он работает в кино и театре.

Светлана Письмиченко, исполнявшая роль возлюбленной Багрова, работала с Балабановым в 2008 году над фильмом «Морфий». Известна по ряду других фильмов и сериалов. С 2004 года актриса озвучивает героиню мультсериала «Смешарики» — Нюшу, передает «Пятый канал».

Для тусовщицы Кэт, роль которой сыграла Мария Жукова, «Брат» стал третьим и последним фильмом в ее карьере. За эту работу артистка получила гран-при на фестивале «Кинотавр». Последующие годы она снималась в различных сериалах, а сейчас является продюсером арт-проекта «Шекспир-Тайна-400».

Бездомный немец в лице Юрия Кузнецова, помогающий понять Багрову правду жизни, также известен зрителю по роли начальника отдела милиции Мухомора в сериале «Улица разбитых фонарей». В его фильмографии немало выдающихся работ. Он по сей день активно сотрудничает с режиссерами и снимается в фильмах.

Ранее ФАН подобрал актеров, которые сильно пострадали из-за своих ролей в кино. Среди них оказались Энтони Хопкинс, «Отец»; Джонни Депп, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»; Боб Хоскинс, «Кто подставил кролика Роджера»; Хит Леджер, «Темный рыцарь»; Джаред Лето, «Отряд самоубийц» и Леонардо Ди Каприо, «Выживший».