В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии

Вашингтон, 24 мая. США намерены не допустить усиления позиций Китая и Россия в Центральной Азии после отвода своих войск из Афганистана и планируют закрепиться в регионе.

Под предлогом того, чтобы задержаться в Центральной Азии, Вашингтон может использовать коллективную безопасность. Американское издание The National Interest со ссылкой на профессора Луисвилльского университета Чарльза Зигера отметило, что вероятней всего Вашингтон попробует в рамках сотрудничества разместить войска на территориях Казахстана, Узбекистана и Индии.

«Индия имеет давние исторические связи с Центральной Азией. Она заинтересована в стабилизации Афганистана, противодействии влиянию Пакистана в этой раздираемой войной стране и в конкуренции с Китаем», — пишет он.

Хотя в пользу сотрудничества с Индией не говорят ее теплые отношения с заклятыми врагами Белого дома в лице Ирана и России, у последней Нью-Дели еще и закупает комплексы С-400, которые уже стали яблоком раздора между Турцией и США. Однако Зигер настоял на том, что политический вес Индии в регионе все же стоит того, чтобы Вашингтон подошел к вопросу творчески, а не рефлекторно облагал санкциями все страны, которые имели неосторожность взаимодействовать с Россией и Ираном.

Ранее эксперт рассказал, что США не оставляют попыток закрепиться в Узбекистане путем вливания денег в фонды и «независимые» СМИ, которые искусственно взращивают в стране движение оппозиции.