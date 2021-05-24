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новостей
20:53
Происшествия
Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
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В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии

Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
army.mil  /  US Army

Вашингтон, 24 мая. США намерены не допустить усиления позиций Китая и Россия в Центральной Азии после отвода своих войск из Афганистана и планируют закрепиться в регионе.

Под предлогом того, чтобы задержаться в Центральной Азии, Вашингтон может использовать коллективную безопасность. Американское издание The National Interest со ссылкой на профессора Луисвилльского университета Чарльза Зигера отметило, что вероятней всего Вашингтон попробует в рамках сотрудничества разместить войска на территориях Казахстана, Узбекистана и Индии.

«Индия имеет давние исторические связи с Центральной Азией. Она заинтересована в стабилизации Афганистана, противодействии влиянию Пакистана в этой раздираемой войной стране и в конкуренции с Китаем», — пишет он.

Хотя в пользу сотрудничества с Индией не говорят ее теплые отношения с заклятыми врагами Белого дома в лице Ирана и России, у последней Нью-Дели еще и закупает комплексы С-400, которые уже стали яблоком раздора между Турцией и США. Однако Зигер настоял на том, что политический вес Индии в регионе все же стоит того, чтобы Вашингтон подошел к вопросу творчески, а не рефлекторно облагал санкциями все страны, которые имели неосторожность взаимодействовать с Россией и Ираном.

Ранее эксперт рассказал, что США не оставляют попыток закрепиться в Узбекистане путем вливания денег в фонды и «независимые» СМИ, которые искусственно взращивают в стране движение оппозиции.

россия индия центральная азия
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