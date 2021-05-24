Размер депозита вырос у крупнейших банков в России

Москва, 24 мая. Ставка по банковским вкладам в топ-10 крупнейших кредитных организаций России увеличилась в мае.

Согласно данным Центрального банка РФ, в стране выросла средняя максимальная ставка по вкладам десяти ключевых финансовых организаций. Об этом пишет «Прайм».

Прирост во второй половине месяца составил 0,010%. Если в начале мая ставка равнялась 4,934%, то сейчас она достигла 4,944%. Среднее максимальное значение высчитывается по размерам ставок у банков, которые привлекают самый крупный объем депозитов среди физических лиц.

Регулятор советует банкам брать средства у населения в депозиты под данный процент с допустимым шагом в два процентных пункта. Банк России использует величину для общего ориентира. Среди наиболее крупных банков, по вкладам которых формируется среднее максимальное значение — Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ, «Райффайзенбанк» и некоторые другие.

Аналитик Александр Купцикевич отмечал, что российский рубль сейчас находится в положительной динамике и растет, поэтому имеет смысл обратить внимание на рублевые вклады.