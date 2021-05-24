Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей

Санкт-Петербург, 24 мая. Ленинградская область планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более триллиона рублей.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе рабочей встречи с зампредседателем Правительства РФ Александром Новаком.

На прошлом форуме в 2019 году Ленобласть заключила 46 соглашений. Это обеспечило привлечение 1,023 трлн рублей инвестиций в регион, отметили представители администрации.

Международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня. Поскольку ограничения по коронавирусу будут действовать в городе до 12 июля, ПМЭФ-2021 будет проходить при соблюдении всех необходимых мер безопасности.