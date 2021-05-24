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Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
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24 мая 20:54
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новостей
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
Все новости

Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой

Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
instagram.com  /  @klimovagram

Москва, 24 мая. Актер Евгений Воловенко рассказал о работе на съемочной площадке сериала «По законам военного времени» с коллегой Екатериной Климовой.

По словам Воловенко, с Климовой ему комфортно в кадре, потому что она большой профессионал. При этом артист признался, что сознательно не говорит о 43-летней красотке.

«Недавно снялся в одной программе, а потом смотрю: выходит анонс: «Как Катя Климова изменила мою судьбу!». Я удивился — об этом даже речи не шло», — объяснил он в интервью изданию «Собеседник».

Поклонники тут же засыпали звезду кино вопросами об отношениях с Климовой. Воловенко понимает, что журналисты дали такой заголовок, чтобы привлечь внимание зрителей. После этого случая 49-летний актер не хочет откровенничать о коллеге. Тем более, что у многодетной матери снова наладилась личная жизнь.

Климова заявила СМИ, что чужим мужчинам не стоит оказывать ей знаки внимания. По слухам, она снова встречается с отцом своей дочери Бэлы Гелой Месхи. Бывшие супруги не подтверждают и не опровергают эту информацию. При этом Месхи уверяет журналистов, что у него «все замечательно».

сериал климова Воловенко
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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
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