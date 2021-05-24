Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой

Москва, 24 мая. Актер Евгений Воловенко рассказал о работе на съемочной площадке сериала «По законам военного времени» с коллегой Екатериной Климовой.

По словам Воловенко, с Климовой ему комфортно в кадре, потому что она большой профессионал. При этом артист признался, что сознательно не говорит о 43-летней красотке.

«Недавно снялся в одной программе, а потом смотрю: выходит анонс: «Как Катя Климова изменила мою судьбу!». Я удивился — об этом даже речи не шло», — объяснил он в интервью изданию «Собеседник».

Поклонники тут же засыпали звезду кино вопросами об отношениях с Климовой. Воловенко понимает, что журналисты дали такой заголовок, чтобы привлечь внимание зрителей. После этого случая 49-летний актер не хочет откровенничать о коллеге. Тем более, что у многодетной матери снова наладилась личная жизнь.

Климова заявила СМИ, что чужим мужчинам не стоит оказывать ей знаки внимания. По слухам, она снова встречается с отцом своей дочери Бэлы Гелой Месхи. Бывшие супруги не подтверждают и не опровергают эту информацию. При этом Месхи уверяет журналистов, что у него «все замечательно».