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24 мая 20:54
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20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
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Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети

Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
pixabay.com  /  358611

Москва, 24 мая. Самолет Ан-12 ВКС РФ осуществил посадку на аэродроме Чкаловский, доставив из Якутска белую медведицу, нуждающуюся в срочной медицинской помощи.

Животное было перевезено в Московский зоопарк сразу после приземления, передает телеканал «Звезда».

Медведицу перемещали в специализированном контейнере. Известно, что она очень хорошо перенесла полет, во время которого ее обильно поили и кормили селедкой с рыбьим жиром.

Животное вышло к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии, расположенного в существенном отдалении от зоны естественного обитания медведицы. Отмечается, что населенный пункт находится в глубине континента. Данный случай уже признан учеными одним из самых уникальных.

Ранее экипажи ВКС РФ приняли участие в жеребьевке мишеней для конкурса «Авиадартс-2021».

вкс рф видео Медведица
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