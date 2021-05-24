Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети

Москва, 24 мая. Самолет Ан-12 ВКС РФ осуществил посадку на аэродроме Чкаловский, доставив из Якутска белую медведицу, нуждающуюся в срочной медицинской помощи.

Животное было перевезено в Московский зоопарк сразу после приземления, передает телеканал «Звезда».

Медведицу перемещали в специализированном контейнере. Известно, что она очень хорошо перенесла полет, во время которого ее обильно поили и кормили селедкой с рыбьим жиром.

Животное вышло к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии, расположенного в существенном отдалении от зоны естественного обитания медведицы. Отмечается, что населенный пункт находится в глубине континента. Данный случай уже признан учеными одним из самых уникальных.

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