Клинцевич оценил действия властей Белоруссии, посадивших самолет Ryanair в Минске

Посадка самолета авиакомпании Ryanair, произошедшая в Минске, захватила внимание журналистов, политологов и юристов. В Госдуме РФ назвали произошедшее «блестящей спецоперацией», однако на Западе инцидент вызвал кардинально другую реакцию. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оценил действия властей Белоруссии, посадивших самолет.

На сегодняшний день в странах ЕС и США резко раскритиковали действия Александра Лукашенко, теперь стране угрожают санкциями. Однако сами западные власти не раз принимали подобные решения.

«Когда по указанию государственных органов США в 2013 году самолет президента Боливии посадили в Вене — это считалось нормальным. Не сделав никаких извинений, было продемонстрировано беспардонное поведение. К сожалению, мы имеем много примеров, когда нарушаются международные кодексы авиационных перевозок, но в данном случае я не вижу супернеординарного поступка властей Белоруссии. Я бы сказал, что это достаточно смелый поступок», — говорит Клинцевич.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Причиной экстренной посадки самолета Ryanair в Минске стало сообщение о минировании. После этого на борту воздушного судна был задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

«Разговор идет о человеке, который проходил специальную террористическую подготовку в националистическом батальоне «Азов», который участвовал в войне, занимался терроризмом и подрывной деятельностью», — характеризует личность задержанного политик.

По мнению Клинцевича, президент Лукашенко продемонстрировал политическую волю в борьбе с врагами и террористами, а также привлек к ответственности человека, который явно работает против его страны.

«Вне всякого сомнения будут последствия, но этим поступком Лукашенко еще раз показал всему миру, что в этом плане нужно договариваться, что не может быть двойных стандартов. Почему Соединенным Штатам можно это делать, а Республике Беларусь это делать нельзя? Почему Украина подобными вещами занимается с подачи американцев? Сегодня есть очень много вопросов. Я считаю, что действия властей Белоруссии в данном случае очень правильные, решительные», — заключил лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

На Западе в ответ на инцидент развернулась настоящая истерия. Ранее политолог Алексей Дзермант объяснил причину такой реакции.