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24 мая 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
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Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
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Клинцевич оценил действия властей Белоруссии, посадивших самолет Ryanair в Минске

Общество
Клинцевич оценил действия властей Белоруссии, посадивших самолет Ryanair в Минске
wikipedia.org  /  Adrian Pingstone

Посадка самолета авиакомпании Ryanair, произошедшая в Минске, захватила внимание журналистов, политологов и юристов. В Госдуме РФ назвали произошедшее «блестящей спецоперацией», однако на Западе инцидент вызвал кардинально другую реакцию. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оценил действия властей Белоруссии, посадивших самолет.

На сегодняшний день в странах ЕС и США резко раскритиковали действия Александра Лукашенко, теперь стране угрожают санкциями. Однако сами западные власти не раз принимали подобные решения.

«Когда по указанию государственных органов США в 2013 году самолет президента Боливии посадили в Вене — это считалось нормальным. Не сделав никаких извинений, было продемонстрировано беспардонное поведение. К сожалению, мы имеем много примеров, когда нарушаются международные кодексы авиационных перевозок, но в данном случае я не вижу супернеординарного поступка властей Белоруссии. Я бы сказал, что это достаточно смелый поступок», — говорит Клинцевич.

Клинцевич оценил действия властей Белоруссии, посадивших самолет Ryanair в Минске
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Причиной экстренной посадки самолета Ryanair в Минске стало сообщение о минировании. После этого на борту воздушного судна был задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

«Разговор идет о человеке, который проходил специальную террористическую подготовку в националистическом батальоне «Азов», который участвовал в войне, занимался терроризмом и подрывной деятельностью», — характеризует личность задержанного политик.

По мнению Клинцевича, президент Лукашенко продемонстрировал политическую волю в борьбе с врагами и террористами, а также привлек к ответственности человека, который явно работает против его страны.

«Вне всякого сомнения будут последствия, но этим поступком Лукашенко еще раз показал всему миру, что в этом плане нужно договариваться, что не может быть двойных стандартов. Почему Соединенным Штатам можно это делать, а Республике Беларусь это делать нельзя? Почему Украина подобными вещами занимается с подачи американцев? Сегодня есть очень много вопросов. Я считаю, что действия властей Белоруссии в данном случае очень правильные, решительные», — заключил лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

На Западе в ответ на инцидент развернулась настоящая истерия. Ранее политолог Алексей Дзермант объяснил причину такой реакции.

белоруссия лукашенко клинцевич минск ryanair
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