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новостей
20:53
Происшествия
Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
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Две сланцевые компании США объявили о слиянии

  /   Обновлено: 24 мая 2021 20:36
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
flickr.com  /  WildEarth Guardians

Нью-Йорк, 24 мая. Американские компании Cabot Oil & Gas и Cimarex Energy, специализирующиеся на добыче сланцевых нефти и газа, сообщили о слиянии.

Акционеры Cimarex получат по четыре акции Cabot за каждую свою бумагу и будут владеть 50,5% объединенной компании. На основании текущих цен акций, рыночная капитализация обеих компаний составляет около 14 млрд долларов. Как ожидается, объединенная компания получит новое название, которое пока не сообщается. Ее возглавит нынешний гендиректор Cimarex Томас Джордан. Глава Cabot Дэн Динджес займет пост председателя совета директоров.

Тем временем мировые цены на черное золото продолжают расти. Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent приближается к 67 долларам за баррель.

Котировки сырья полностью нивелировали падение на прошлой неделе. По прогнозу аналитиков, на текущей торговой неделе стоимость нефти будет находиться в диапазоне 67-70 долларов за баррель.

нефть сша climarex cabot
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