Две сланцевые компании США объявили о слиянии

Нью-Йорк, 24 мая. Американские компании Cabot Oil & Gas и Cimarex Energy, специализирующиеся на добыче сланцевых нефти и газа, сообщили о слиянии.

Акционеры Cimarex получат по четыре акции Cabot за каждую свою бумагу и будут владеть 50,5% объединенной компании. На основании текущих цен акций, рыночная капитализация обеих компаний составляет около 14 млрд долларов. Как ожидается, объединенная компания получит новое название, которое пока не сообщается. Ее возглавит нынешний гендиректор Cimarex Томас Джордан. Глава Cabot Дэн Динджес займет пост председателя совета директоров.

Тем временем мировые цены на черное золото продолжают расти. Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent приближается к 67 долларам за баррель.

Котировки сырья полностью нивелировали падение на прошлой неделе. По прогнозу аналитиков, на текущей торговой неделе стоимость нефти будет находиться в диапазоне 67-70 долларов за баррель.